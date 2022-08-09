"السراني": جميع آليات وخطوات ومراحل القبول بجامعة طيبة تتم من خلال أنظمة إلكترونية

جاء ذلك خلال تفقده سير إجراءات العمل بعمادة القبول والتسجيل وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الجامعة مراجعي العمادة، كما التقى مدير جامعة طيبة خلال زيارته وإشرافه المباشر على عمليات ومراحل القبول بالجامعة بضيوف ومراجعي عمادة القبول والتسجيل، واطلع على جودة الخدمة المقدمة، مؤكدًا خلال زيارته على أهمية تكثيف الجهود ومواصلتها لخدمة زوار العمادة على مدار العام.