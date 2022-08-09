"السراني": جميع آليات وخطوات ومراحل القبول بجامعة طيبة تتم من خلال أنظمة إلكترونية

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني- خلال زيارته لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة اليوم الثلاثاء؛ أن جميع آليات وخطوات ومراحل القبول بالجامعة تتم من خلال أنظمة إلكترونية، ونسعى من خلالها إلى تطبيق العدالة في القبول ورفع نسبة الشفافية أمام جميع المتقدمين والمتقدمات.
جاء ذلك خلال تفقده سير إجراءات العمل بعمادة القبول والتسجيل وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الجامعة مراجعي العمادة، كما التقى مدير جامعة طيبة خلال زيارته وإشرافه المباشر على عمليات ومراحل القبول بالجامعة بضيوف ومراجعي عمادة القبول والتسجيل، واطلع على جودة الخدمة المقدمة، مؤكدًا خلال زيارته على أهمية تكثيف الجهود ومواصلتها لخدمة زوار العمادة على مدار العام.
وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة الدكتور رياض اللهيبي: إنه بدعم وتوجيهات ومتابعة رئيس الجامعة تواصل العمادة تكثيف جهودها من خلال فريقها المتكامل والمتناغم؛ وذلك لضمان رفع جودة الخدمات المقدمة إلكترونيًّا.
من جهة ثانية يواصل منسوبو ومنسوبات عمادة القبول والتسجيل تكثيف جهودهم على مدار الساعة لمعالجة طلبات الراغبين والراغبات في الالتحاق ببرامج الجامعة الأكاديمية الإلكتروني دون اشتراط مراجعة العمادة؛ وذلك بدعم ودعم ومتابعة من رئيس جامعة طيبة.