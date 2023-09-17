"الملك سلمان للإغاثة" ينتزع 968 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 12 لغماً مضاداً للدبابات و123 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغم واحد مضاد للدبابات و17 ذخيرة غير منفجرة بمديرية موزع، ولغم واحد مضاد للأفراد بمديرية صبر، و3 ألغام مضادة للأفراد و23 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب؛ ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر سبتمبر حتى الآن 1.751 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 415 ألفاً و494 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.