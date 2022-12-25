الكتلة الباردة والصفر المئوي.. جمعية الطقس: المعطيات ما زالت مستمرة والرياض حاضرة

قالت جمعية الطقس والمناخ، اليوم، إن معطيات اندفاع الكتلة الهوائية الباردة ما زالت قائمة ومستمرة في الظهور عبر نمذجة المواقع العالمية.
وأضافت الجمعية: يرشح أن تتأثر بها من بعد منتصف الأسبوع الحالي نواحي المناطق الشمالية والوسطى بشكلٍ أكبر وباقي المناطق بشكلٍ أقل والصفر المئوي مرجّح نواحي منطقة تبوك، والله أعلم.
وكانت الجمعية قد توقعت اليوم، أن تتشكّل السحب المتفرقة التي قد تكون ممطرةً على أجزاءٍ من مناطق: شمالي #المدينة و #تبوك #الجوف #حائل #الحدود_الشمالية #الباحة #عسير #جازان، وربما تمتد إلى أجزاءٍ من #القصيم #الرياض #الشرقية.. هذا والله أعلم.