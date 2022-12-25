الكتلة الباردة والصفر المئوي.. جمعية الطقس: المعطيات ما زالت مستمرة والرياض حاضرة

وكانت الجمعية قد توقعت اليوم، أن تتشكّل السحب المتفرقة التي قد تكون ممطرةً على أجزاءٍ من مناطق: شمالي #المدينة و #تبوك #الجوف #حائل #الحدود_الشمالية #الباحة #عسير #جازان، وربما تمتد إلى أجزاءٍ من #القصيم #الرياض #الشرقية.. هذا والله أعلم.