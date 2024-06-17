فَقَد ١١ شهيدًا من عائلته.. حاج فلسطيني: استضافة خادم الحرمين "أول أفراحنا" بعد الفاجعة

يقول "العلوك": هي فاجعة بكل المقاييس، لا أزال أعاني من آثارها المفزعة؛ حيث كنا في شقتنا بعمارة مكونة من أربعة طوابق، وألجمتنا الفاجعة بأصوات مخيفة، أعقبها دوي انفجار ضخم، بعدها مباشرة قصف ناري بصاروخين متتابعين للمبنى الذي نسكن فيه، حوّله لركام، وكأنه بقايا قطع أسمنتية وحديد".