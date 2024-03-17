طقس بداية الأسبوع.. أمطارٌ رعديّة من متوسطة إلى غزيرة بهذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.