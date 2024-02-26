"إنفاذ" يشرف على 30 مزادًا لبيع 230 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 8 مناطق ومدن

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 30 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني؛ لبيع وتصفية 230 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 8 مناطق ومدن مختلفة بالمملكة، خلال الفترة من 1 - 11 مارس 2024م.
وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث سيقام 7 مزادات في منطقة الرياض؛ لعرض 61 فرصة عقارية متنوعة، ومزادان بالمدينة المنورة يعرض من خلالها 8 عقارات، و8 مزادات لعرض 66 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و36 عقارًا بالمنطقة الشرقية من خلال 4 مزادات علنية، و27 فرصة عقارية في 4 مزادات بمنطقة القصيم، و3 مزادات بمنطقة حائل لعرض 22 عقارًا، ومزاد في منطقة تبوك يُعرض فيه 5 عقارات، إضافة إلى مزاد واحد لعرض 5 عقارات بمنطقة عسير.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.