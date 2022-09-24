وكيلة "التعليم" في يوم الوطن: ابتعاث 70 ألفًا إلى مؤسسات عالمية هدف للقيادة

رفعت وكيلة وزارة التعليم للابتعاث، الدكتورة أمل بنت عبد الحميد شقير، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
وقالت، في تصريح لها بهذه المناسبة: إن الاحتفال باليوم الوطني هذا العام يأتي وقد دخل التعليم عمومًا وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث على وجه الخصوص مرحلةً جديدة من التطوير والتحديث، بعد إطلاق سمو ولي العهد في شهر مارس الماضي استراتيجية الابتعاث، التي تهدف إلى ابتعاث 70 ألف طالب وطالبة حتى عام 2030 في أفضل المؤسسات التعليمية حول العالم، وذلك عبر أربعة مسارات رئيسة هي: "الرواد"، و"البحث والتطوير"، و"إمداد"، و"واعد"، وتنوعٍ في التخصصات، بما يسهم في تمكين الشباب السعودي وتأهيله للمنافسة عالميًّا في جميع المجالات الحيوية.
وأشادت "شقير" بما يلقاه المبتعثون والمبتعثات من رعايةٍ واهتمامٍ من القيادة الرشيدة، وحرصٍ على أن تتوافق مخرجات البرنامج مع احتياجات سوق العمل المتجدّدة والمتسارعة؛ ليقوم الوطن على سواعد وعقول أبنائه وبناته الذين سيقودون التنمية بعد عودتهم إلى الوطن في جميع المجالات، وفق مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها النوعية.