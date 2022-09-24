وكيلة "التعليم" في يوم الوطن: ابتعاث 70 ألفًا إلى مؤسسات عالمية هدف للقيادة

وقالت، في تصريح لها بهذه المناسبة: إن الاحتفال باليوم الوطني هذا العام يأتي وقد دخل التعليم عمومًا وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث على وجه الخصوص مرحلةً جديدة من التطوير والتحديث، بعد إطلاق سمو ولي العهد في شهر مارس الماضي استراتيجية الابتعاث، التي تهدف إلى ابتعاث 70 ألف طالب وطالبة حتى عام 2030 في أفضل المؤسسات التعليمية حول العالم، وذلك عبر أربعة مسارات رئيسة هي: "الرواد"، و"البحث والتطوير"، و"إمداد"، و"واعد"، وتنوعٍ في التخصصات، بما يسهم في تمكين الشباب السعودي وتأهيله للمنافسة عالميًّا في جميع المجالات الحيوية.