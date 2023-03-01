وزير الحج يستعرض مع رئيسة سنغافورة جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين

وأوضح "الربيعة" أن موسم الحج للعام الجاري سيشهد عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة (كوفيد 19)، كما سيشهد العديد من التسهيلات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى نمو أعداد المعتمرين القادمين من سنغافورة بنسبة 45% مقارنةً بما كانت عليه قبل الجائحة في ظل التسهيلات المقدمة للمعتمرين؛ بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.