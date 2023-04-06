"المنافسة" توافق على 56 طلب تركز اقتصادي خلال الربع الأول

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن أرقام الربع الأول من عام 2023م بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، وأصدرت الهيئة 56 قرار عدم ممانعة خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويعد هذا الرقم أكبر عدد توافق عليه الهيئة خلال ربع واحد طوال تاريخها وبنسبة زيادة 14% عن الربع المماثل من عام 2022م.
وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، وتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة.
وتُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وبحسب الهيئة، فقد تم إصدار 56 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الأول وتعاملت مع 27 طلباً من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لا يزال هناك 8 طلبات تحت الدراسة.
وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 43 طلباً من أصل 56 طلباً، أي ما يمثل 77%.
أما طلبات المشاريع المشتركة؛ فقد بلغت 11 طلباً بنسبة 20% من إجمالي الطلبات، وطلبي اندماج بنسبة 3% من إجمالي الطلبات.
وعلى المستوى القطاعي؛ تصدّرت طلبات قطاع الصناعات التحويلية بـ 17 طلباً بما يمثل 23% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بـ 12 طلباً بما يمثل 12% من الطلبات، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح الماركات بـ 6 طلبات بما يمثل 11% من الطلبات.
من ناحيته، قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود: طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ 54% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الأول من عام 2023م.