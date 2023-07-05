عدد مستفيدي الخدمات التطوعية في المسجد الحرام أمس بلغ 592850 شخصاً

وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية 592850 مستفيدًا، و129444 مستفيدًا من الإرشاد المكاني باللغات، و231400 مستفيد من التوعية الميدانية، و 396000 مستفيد من التوعية الرقمية، و435000 مستفيد من خدمات المحتوى التوجيهي الرقمي، و25800 مستفيد من خدمة الإهداءات التوجيهية، إضافة إلى 47100 مستفيد من الكتيبات والمطويات، و321266 مستفيدًا من العبوات الموزعة لماء زمزم، و3000 مستفيد من المصاحف المهداة، و359 مستفيدًا من العربات العادية للمحتاجين، و2689 مستفيدًا من العربات الكهربائية للطواف والسعي، و4678 مستفيدًا من خدمة دافع عربة القاصدين.