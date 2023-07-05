عدد مستفيدي الخدمات التطوعية في المسجد الحرام أمس بلغ 592850 شخصاً

قدّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، حزمة من الخدمات النوعية لقاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين وضيوف الرحمن.
وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية 592850 مستفيدًا، و129444 مستفيدًا من الإرشاد المكاني باللغات، و231400 مستفيد من التوعية الميدانية، و 396000 مستفيد من التوعية الرقمية، و435000 مستفيد من خدمات المحتوى التوجيهي الرقمي، و25800 مستفيد من خدمة الإهداءات التوجيهية، إضافة إلى 47100 مستفيد من الكتيبات والمطويات، و321266 مستفيدًا من العبوات الموزعة لماء زمزم، و3000 مستفيد من المصاحف المهداة، و359 مستفيدًا من العربات العادية للمحتاجين، و2689 مستفيدًا من العربات الكهربائية للطواف والسعي، و4678 مستفيدًا من خدمة دافع عربة القاصدين.
واشتملت الخدمات في تقديم الحلقات والمقرأة الإلكترونية لـ 758 مستفيدًا، فيما استفاد 2350 من الدروس العلمية، و6680 مستفيدًا من إجابة السائلين ميدانيًا، و2978 مستفيدًا من إجابة السائلين عبر الهاتف، و1635 مستفيدًا من ترجمة المسائل الشرعية، إلى جانب تقديم 59361 لترًا لتعقيم الأسطح، و5372 لترًا من معقمات الأيدي، و4312 لترًا من التعقيم بالروبوتات، و5274 لترًا للتعقيم بالبايوكير، و46659 لترًا في تعقيم السجاد، و2500 لتر من كمية المعطرات، و130000 لتر من كمية المطهرات.