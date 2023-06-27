مشاهد مهيبة تأسر القلوب لحظة غروب شمس يوم عرفة.. هنا "جبل الرحمة"

وكان وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن عدد الحجاج لهذا العام 1444هـ، بلغ 1,845,045 حاجاً، قدِموا من أكثر من 150 دولة، مؤكداً أن وزارة الحج والعمرة وجميع شركائها يتابعون من خلال الفرق الميدانية وعلى مدار الساعة كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.