مشاهد مهيبة تأسر القلوب لحظة غروب شمس يوم عرفة.. هنا "جبل الرحمة"

في مشهد مهيب يأسر القلوب، وثّقت "سبق" من قمة جبل الرحمة حجاج بيت الله الحرام؛ لحظة مغيب شمس يوم عرفة، بعد أن منّ الله على ضيوف الرحمن بالوقوف على صعيد عرفة وأداء الركن الأعظم من الحج.
والتقطت "سبق" مشاهد حيّة من جبل الرحمة الذي اكتسى البياض؛ حيث لم يفوّت ضيوف الرحمن الدقائق واللحظات خلال وجودهم على صعيد عرفات الطاهر رافعين أكفهم بالدعوات تسبقها الدموع والأمنيات.
وسخّرت الجهات العاملة في منظومة الحج خدمات جليلة في سبيل راحة الحجاج، وفق ما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - في الاهتمام والعناية والرعاية بضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة حتى مغادرتهم بلدانهم سالمين غانمين.
وكان وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن عدد الحجاج لهذا العام 1444هـ، بلغ 1,845,045 حاجاً، قدِموا من أكثر من 150 دولة، مؤكداً أن وزارة الحج والعمرة وجميع شركائها يتابعون من خلال الفرق الميدانية وعلى مدار الساعة كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.