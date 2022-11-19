مؤشرات أولية على احتمالية حالة ماطرة جديدة قد تشمل سواحل البحر الأحمر

إشارات مبشّرة من النماذج العددية لاتزال تحت المراقبة من قِبل الفريق المختص في مركز طقس العرب الإقليمي، إذ تُبشر بتأثر المملكة العربية السعودية بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي، تشمل عديداً من المناطق بما فيها الأجزاء الساحلية المطلة على البحر الأحمر.
تأتي هذه التوقعات كنتيجة لاحتمالية نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة نسبياً من الشمال والشمال الغربي بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة ورطبة من الجنوب، واستجابة فعّالة لِمُنخفض البحر الأحمر واندفاع تيارات مُشبعة بالرطوبة في طبقات الجو المُختلفة، و يعني ذلك توافر عديدٍ من الظروف الجوية لتشكُّل سحب رعدية تشمل أنحاءً واسعة من المملكة.
وتُبشر التوقعات الأولية بشمولية الأحوال الجوية غير المستقرة المتوقع بدء تأثيرها على المملكة اعتباراً من الأربعاء لعديدٍ من المناطق، بحيث تشمل أجزاءً متفرقة من الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والقصيم وحفر الباطن وعموم القطاع الساحلي لكل من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة الأجزاء الداخلية منها وبشدة متفاوتة، قد تشمل مدينة جدة في بعض الفترات.
وينوّه طقس العرب إلى أن هذه التوقعات تُعد بعيدة المدى وتفتقر للدقة؛ نظراً لبُعد الفترة الزمنية والاحتمالية العالة لتغيُّر العوامل والمعطيات الجوية سلباً أو إيجاباً، وسيقوم طقس العرب بإصدار ما يلزم من تقارير وفق التطورات.