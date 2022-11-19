مؤشرات أولية على احتمالية حالة ماطرة جديدة قد تشمل سواحل البحر الأحمر

وتُبشر التوقعات الأولية بشمولية الأحوال الجوية غير المستقرة المتوقع بدء تأثيرها على المملكة اعتباراً من الأربعاء لعديدٍ من المناطق، بحيث تشمل أجزاءً متفرقة من الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والقصيم وحفر الباطن وعموم القطاع الساحلي لكل من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة الأجزاء الداخلية منها وبشدة متفاوتة، قد تشمل مدينة جدة في بعض الفترات.