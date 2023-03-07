"سلامتك": الانحراف المباغت بالمركبات أكبر سبب للحوادث بالمملكة في 2022

كشفت إحصائية نشرتها الأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، من خلال حساب مبادرة "سلامتك" على "تويتر"، عن الأسباب الخمسة الأكبر وراء وقوع الحوادث المرورية في المملكة خلال عام 2022م، وفي مقدمتها الانحراف المباغت وعدم ترك مسافة آمنة.
وأوضحت الإحصائية أن عدد الحوادث الناتجة عن الانحراف المباغت بالمركبات، بلغ (474.604) حوادث، يليه بالمرتبة الثانية عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات وتسبب في وقوع (459.123) حادثًا مروريًا، ثم عدم التركيز مع قيادة المركبة الذي نجم عنه (193.827) حادثًا.
وفي المرتبة الرابعة لأسباب الحوادث المرورية بالمملكة خلال عام 2022م، جاءت مخالفة أحقية المرور؛ حيث تسببت في حدوث (184.610) حوادث مرورية، فيما تمثل السبب الخامس في وقوع مخالفات السير بعكس الاتجاه، والذي أسفر عن (14.379) تصادمًا مروريًا.