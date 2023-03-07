"سلامتك": الانحراف المباغت بالمركبات أكبر سبب للحوادث بالمملكة في 2022

وأوضحت الإحصائية أن عدد الحوادث الناتجة عن الانحراف المباغت بالمركبات، بلغ (474.604) حوادث، يليه بالمرتبة الثانية عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات وتسبب في وقوع (459.123) حادثًا مروريًا، ثم عدم التركيز مع قيادة المركبة الذي نجم عنه (193.827) حادثًا.