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"سلامتك": الانحراف المباغت بالمركبات أكبر سبب للحوادث بالمملكة في 2022

إحصائية جديدة تلقي الضوء على 5 عوامل أساسية وراء وقوع حوادث المرور
"سلامتك": الانحراف المباغت بالمركبات أكبر سبب للحوادث بالمملكة في 2022
فهد الغبيوي
فهد الغبيوي

كشفت إحصائية نشرتها الأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، من خلال حساب مبادرة "سلامتك" على "تويتر"، عن الأسباب الخمسة الأكبر وراء وقوع الحوادث المرورية في المملكة خلال عام 2022م، وفي مقدمتها الانحراف المباغت وعدم ترك مسافة آمنة.

وأوضحت الإحصائية أن عدد الحوادث الناتجة عن الانحراف المباغت بالمركبات، بلغ (474.604) حوادث، يليه بالمرتبة الثانية عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات وتسبب في وقوع (459.123) حادثًا مروريًا، ثم عدم التركيز مع قيادة المركبة الذي نجم عنه (193.827) حادثًا.

وفي المرتبة الرابعة لأسباب الحوادث المرورية بالمملكة خلال عام 2022م، جاءت مخالفة أحقية المرور؛ حيث تسببت في حدوث (184.610) حوادث مرورية، فيما تمثل السبب الخامس في وقوع مخالفات السير بعكس الاتجاه، والذي أسفر عن (14.379) تصادمًا مروريًا.

الأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية
مبادرة سلامتك

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