محليات

أمن الطرق بمكة يقبض على 3 مواطنين لترويجهم 18 كجم من الحشيش

الكمية كانت مخفية في مركبة يقودها أحدهم
أمن الطرق بمكة يقبض على 3 مواطنين لترويجهم 18 كجم من الحشيش

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على 3 مواطنين؛ لترويجهم 18 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخفية في مركبة يقودها أحدهم.

وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكة المكرمة
القوة الخاصة لأمن الطرق

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