صقارون دوليون: المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور نافذة اقتصادية تعرض أفضل الأنواع

من جهته، وصف صاحب مزرعة الخليج للصقور البحريني بدر العجمي حركة البيع في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بالممتازة، حيث استطاع بيع عدد من الصقور، مفيدًا أن لديهم أنواعًا أخرى مميزة ستعرض على منصة المزاد أمام الجمهور، ويتوقع أن تحقق أرقامًا كبيرة.