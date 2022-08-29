صقارون دوليون: المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور نافذة اقتصادية تعرض أفضل الأنواع

أعرب صقارون دوليون عن سعادتهم بالحضور في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي يتيح لهم فرصة لقاء الصقار السعودي، مشيرين إلى أنه نافذة ذات آفاق اقتصادية لعرض صقورهم أمام كل صقاري المنطقة.
وأبدى الفرنسي فيليب (صاحب مزرعة PHIL FALCONS) عن سعادته بالحضور للمرة الثانية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم (شمال الرياض) حتى الثالث من سبتمبر المقبل بالتزامن مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي.
وذكر أن حركة البيع جيدة ويوجد أعداد كبيرة من الصقور، وهذا يجعلك تعرض أفضل ما لديك من أجل المنافسة في هذا المزاد، خاصة أن السعوديين خبراء في الصقور ويعرفون جيداً الصقر المميز ويقدرون قيمته، موضحاً أن الأسعار تتراوح بحسب نوع الصقر وفصيلته.
وأوضح فيليب أن هنالك صقورًا نقية وهنالك هجينة، وتختلف الأسعار فتبدأ من 10 آلاف ريال وترتفع حسب الأنواع، فالشاهين له سعر والحر كذلك، وكلما زادت جودة الصقر زادت قيمته.
وأشاد بمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، التي توفر منافسة عادلة وتعطي الصقر قيمته الحقيقية، وهناك العديد من الصقور المميزة التي تُعرض على منصة المزاد ونتوقع أن تحقق أرقامًا كبيرة.
من جهته، وصف صاحب مزرعة الخليج للصقور البحريني بدر العجمي حركة البيع في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بالممتازة، حيث استطاع بيع عدد من الصقور، مفيدًا أن لديهم أنواعًا أخرى مميزة ستعرض على منصة المزاد أمام الجمهور، ويتوقع أن تحقق أرقامًا كبيرة.
وعن الصقور التي تُعرَض في جناح الخليج، أوضح أنها متنوعة ومن سلالات متميزة، وهي نتاج أفضل المزارع في العالم، مثل:FOX FALCONS وDESERT FALCONS، وهما من المزارع الرائدة ذات الموثوقية لدى الصقارين.
يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور خصص منطقة كاملة بها منصات للمزارع المشاركة في المزاد، تعرض من خلالها صقورها، كما توجد منصات في المعرض لتوفير كل ما يتعلق بالصقور من طعام وتغذية وأدوية ومعدات مختلفة، إلى جانب زاوية خاصة لأدوات تدريب الصقور ورعايتها.