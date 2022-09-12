"آل الشيخ" يفتتح التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية في المسجد الحرام

وأضاف: نحن في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نتشرف ونفخر بإقامة هذه المسابقة الدولية التي تحمل اسم رجل عظيم قدّم للأمة الإسلامية والعالم أجمع الشيء الكثير، الرجل العظيم الذي وحّد جزيرة العرب بعد شتاتها، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه وجزاه عن المسلمين خير الجزاء، ولقد تشرفنا في الوزارة باستضافة كوكبة من أهل القرآن الكريم ونخبة من أبناء الأمة الإسلامية حفظة كتاب الله في رحاب مكة المكرمة، يشاركون في هذه الدورة من المسابقة وعددهم 153 يمثلون 111 دولة من أصقاع المعمورة يحملون في صدورهم كتاب الله تعالى ويتنافسون في إتقانه وتلاوته وتجويده وتفسيره، وسوف يستمع إلى قراءتهم ويُحَكمها ثُلة من أصحاب الفضيلة وذوي الاختصاص والعلم والخبرة من دول العالم الإسلامي.