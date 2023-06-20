سمو محافظ الأحساء يستقبل الرحالة فهد اليحيا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، بمكتب سموه بمقر المحافظة اليوم الثلاثاء، الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا، الذي يقوم برحلة على دراجة هوائية من قاعة مرايا بمحافظة العلا مرورًا بالدوادمي والمدينة المنورة وحائل والقصيم والزلفي والمجمعة والرياض والأحساء، وتنتهي بدولة قطر، تحت شعار (نورت السعودية).