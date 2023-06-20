سمو محافظ الأحساء يستقبل الرحالة فهد اليحيا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، بمكتب سموه بمقر المحافظة اليوم الثلاثاء، الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا، الذي يقوم برحلة على دراجة هوائية من قاعة مرايا بمحافظة العلا مرورًا بالدوادمي والمدينة المنورة وحائل والقصيم والزلفي والمجمعة والرياض والأحساء، وتنتهي بدولة قطر، تحت شعار (نورت السعودية).
وكان الاستقبال بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الأحساء الأستاذ تركي بن علي الطريفي.
وتمنى سموه لليحيا التوفيق، ونوه بما تجده الرياضة والرياضيون في السعودية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، الذي كان له أبلغ الأثر في استضافة السعودية العديد من الفعاليات والمناسبات الرياضية العالمية في المجالات كافة.
ومن جانبه، عبَّر الأستاذ تركي بن علي الطريفي، مدير مكتب وزارة الرياضة بالأحساء، والرحالة فهد اليحيا، عن شكرهما وتقديرهما لسمو محافظ الأحساء على اهتمام سموه وتشجيعه ودعمه.