مجموعة فقيه للرعاية الصحية توقع اتفاقية لإنشاء مركز طبي جديد في جدة

ومن المنتظر أن يشغل "مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بالزهراء" بمساحة بناء تبلغ 20 ألف متر مربع، تشمل 60 عيادة خارجية، وقسمًا للطوارئ يضم 20 سريرًا، ووحدة لجراحة اليوم الواحد، بالإضافة إلى عدة مراكز أخرى متميزة، تحتوي على وحدة للتلقيح الصناعي، مع تغطية كاملة لخدمات الأشعة والمختبرات بأحدث التقنيات المتقدمة.