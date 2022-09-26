مكة المكرمة.. الهلال الأحمر نجاح متميز في التغطية الإسعافية لليوم الوطني

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي في العاصمة المقدسة، في التغطية الإسعافية لمواقع الاحتفالات باليوم الوطني ٩٢، تحت شعار "هي لنا دار" في الغرفة التجارية والصناعية بمكة بمركز المعارض، ومتحف مكة للآثار والتراث بقصر الزاهر؛ وذلك بعدد 10 فِرَق إسعافية بواقع 68 فني خدمات طبية طارئة ومتطوعًا ومتطوعة، كما سجلت الفِرَق التطوعية خلال المشاركة 120 ساعة تطوعية.