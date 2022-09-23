الملحق الديني بسفارة إندونيسيا: وطننا لا يشبه أي وطن فلنحافظ عليه

وأضاف الحازمي: ها نحن نستذكر هذا اليوم التاريخي المجيد الذي يسطر بمداد من ذهب، ونفاخر به عزةً للإسلام وأهله بتوفيق الله تعالى في ظل قائدنا وولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وعضده الأيمن ولي العهد صاحب النظرة الثاقبة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أسأل الله العظيم يوفقهما ويسددهما ويحميهما من كل شر ومكروه، ويؤيدهما ويبارك في أسرة آل سعود رجال التوحيد وفي علمائنا ويجمعهم على الحق، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا ووطننا.