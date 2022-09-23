الملحق الديني بسفارة إندونيسيا: وطننا لا يشبه أي وطن فلنحافظ عليه
قال الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة إندونيسيا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي بمناسبة اليوم الوطني الـ92: إنّ حب الوطن أمر فطري جُبِلَت عليه النفس، فكيف بوطن التوحيد المملكة العربية السعودية، وطن حوى مكة والمدينة وعرفة ومزدلفة ومنى والجمرات، وطن حوى أقدس بقاع الأرض، وطن أُسّس على منهاج النبوة، وطن الشريعة والعدل والسنة والتوحيد.
وأضاف الحازمي: ها نحن نستذكر هذا اليوم التاريخي المجيد الذي يسطر بمداد من ذهب، ونفاخر به عزةً للإسلام وأهله بتوفيق الله تعالى في ظل قائدنا وولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وعضده الأيمن ولي العهد صاحب النظرة الثاقبة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أسأل الله العظيم يوفقهما ويسددهما ويحميهما من كل شر ومكروه، ويؤيدهما ويبارك في أسرة آل سعود رجال التوحيد وفي علمائنا ويجمعهم على الحق، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا ووطننا.
وختم بقوله: أهمس في أذن كل محب لوطنه وغيور بأن وطنك لا يشبه أي وطن، وأن ولاة أمرنا نعمة أنعم الله بها علينا، في وطننا حق ولولاة أمرنا حق، وأن وطننا محسود وله أعداء، فدافعوا عنه وعن ولاة أمركم وعلمائكم كلّ في موقعه ومركزه، واشكروا الله عز وجل على هذه النعم.