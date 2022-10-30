اعتماد 13 مشروعًا عربيًّا لتنمية التجارة بين العرب.. والبداية في 6 دول

وأشاد ممثل جامعة الدول العربية، بالتعاون المثمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها، ومن بينها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي لها تاريخ طويل من التعاون في مسيرة العمل العربي المشترك في كافة المجالات ذات الصلة بالتجارة، والتشارك في رؤية هادفة لزيادة نسب التجارة العربية البينية وتحسين بيئة الأعمال التجارية في الدول العربية، وذلك بدعم واضح من قادة الدول العربية، والذي يظهر جليًّا بقرارات القمم العربية التي تحث على توطيد أطر التعاون بما يضمن تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي العربي.