أمانة حائل تبدأ تخصيص مواقع صحراوية للتخييم بفصل الشتاء

بدأت أمانة حائل تخصيص وتهيئة المواقع المناسبة للتخييم خلال موسم الشتاء، وإعداد الدليل الخدمي للراغبين في التخييم والتسهيل لهم في اختيار المواقع المناسبة.
واجتمعت لجنة تنظيم مواقع المخيمات الشتوية بأمانة منطقة حائل، اليوم الاثنين، بتوجيه من أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي.
وقال المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي: إن الأمانة حرصت على تهيئة أماكن مناسبة للتخييم بمناسبة دخول موسم الشتاء.
وأضاف: الأمانة حرصت على أن يستمتع أبناء المنطقة بالطبيعة الجمالية للمنطقة، التي تمثلها السلاسل الجبلية والكثبان الرملية والسهول الممتدة والعديد من الأودية التي تشتهر بها المنطقة، وتُعتبر ضمن نطاق المدينة التنظيمي.
وتابع قائلاً: بما أن التخييم والإباتة الصحراوية هي التي اعتاد عليها أبناء المنطقة، فقد جنّدت الأمانة جهودها لتخصيص مواقع للتخييم والاستمتاع بالأجواء الطبيعية.
ولم يشر المهندس "آل علي" إلى آلية معرفة المواقع المخصصة للتخييم أو حتى آلية التقديم عليها والرسوم المترتبة على ذلك إن وجدت.