أمانة حائل تبدأ تخصيص مواقع صحراوية للتخييم بفصل الشتاء

وأضاف: الأمانة حرصت على أن يستمتع أبناء المنطقة بالطبيعة الجمالية للمنطقة، التي تمثلها السلاسل الجبلية والكثبان الرملية والسهول الممتدة والعديد من الأودية التي تشتهر بها المنطقة، وتُعتبر ضمن نطاق المدينة التنظيمي.