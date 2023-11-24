سمو محافظ الأحساء يدشن المصلى المتنقل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، المصلى المتنقل التابع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأحساء ، ويحتوي المصلى على مجموعة تجهيزات تقنية حديثة من شاشات عرض و وسائل بصرية مصاحبة تسهم في إيصال رسالة الهيئة التوعوية وتحقيق أهدافها.
حضر التدشين فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ محمد بن مروعي خواجي وأمين أمانة الأحساء سعادة المهندس عصام بن عبداللطيف الملا وفضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ محمد بن إبراهيم السبيت .
ورفع الشيخ خواجي شكره لسمو محافظ الأحساء على دعمه لجميع برامج الهيئة وحملاتها التوعوية والوقائية في المحافظة مما ساهم في إنجاح برامجها وأنشطتها.