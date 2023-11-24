سمو محافظ الأحساء يدشن المصلى المتنقل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، المصلى المتنقل التابع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأحساء ، ويحتوي المصلى على مجموعة تجهيزات تقنية حديثة من شاشات عرض و وسائل بصرية مصاحبة تسهم في إيصال رسالة الهيئة التوعوية وتحقيق أهدافها.