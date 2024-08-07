أمير منطقة تبوك يدشن المردم البيئي الجديد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ،المردم البيئي الجديد، والذي بلغت تكلفة انشاؤه 35 مليون ريال بأحدث التقنيات وبعائد استثماري يصل لـ 19 مليون ريال، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم ، أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف وعدد من مسؤولي الأمانة .