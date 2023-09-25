خفّض التكييف نحن بـ"الصفري".. تحذيرات من "الحصيني": أديم السماء وغرف الأطفال!

وأرجع السبب في ذلك -بحسب حسابه على منصة "إكس"، إلى نزول الهواء الذي يميل للبرودة على جسم النائم مما قد يؤذيه، منبهاً إلى أن الأجسام لم تتعود على ذلك، داعياً للجميع أن يحفظهم الله من كل شر.