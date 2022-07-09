"أمير الباحة" يدشن مركز عمليات الأمن العام بالمنطقة ويعايد القطاعات الأمنية

وشاهد الأمير الدكتور حسام بن سعود المركز وتجهيزاته لاستقبال البلاغات وآلية التعامل معها، مستمعًا إلى شرح من مدير شرطة المنطقة اللواء سالم بن هياف القرقاح عن المركز؛ حيث يقوم منسوبوه من رجال الأمن بتلقّي البلاغات المختلفة لأي حالة أمنية لقطاعات الشرطة والمرور ودوريات الأمن والقوة الخاصة لأمن الطرق، والتي تستقبل البلاغات على الأرقام: 999 أو 993 أو 996؛ حيث يتم استقبالها في هذا المركز على مدار الساعة والتعامل معها باحترافية عالية، مشيرًا إلى أن هذه الجهات لها غرف عمليات داخل المركز تباشر تلقّي البلاغات واستقبال الاتصالات الهاتفية وتوجيه الدوريات في الميدان، والإشراف على الأعمال الميدانية ومباشرة البلاغات والحوادث الأمنية المختلفة .