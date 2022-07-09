"أمير الباحة" يدشن مركز عمليات الأمن العام بالمنطقة ويعايد القطاعات الأمنية

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، مركز عمليات الأمن العام بشرطة المنطقة.
وشاهد الأمير الدكتور حسام بن سعود المركز وتجهيزاته لاستقبال البلاغات وآلية التعامل معها، مستمعًا إلى شرح من مدير شرطة المنطقة اللواء سالم بن هياف القرقاح عن المركز؛ حيث يقوم منسوبوه من رجال الأمن بتلقّي البلاغات المختلفة لأي حالة أمنية لقطاعات الشرطة والمرور ودوريات الأمن والقوة الخاصة لأمن الطرق، والتي تستقبل البلاغات على الأرقام: 999 أو 993 أو 996؛ حيث يتم استقبالها في هذا المركز على مدار الساعة والتعامل معها باحترافية عالية، مشيرًا إلى أن هذه الجهات لها غرف عمليات داخل المركز تباشر تلقّي البلاغات واستقبال الاتصالات الهاتفية وتوجيه الدوريات في الميدان، والإشراف على الأعمال الميدانية ومباشرة البلاغات والحوادث الأمنية المختلفة .
وهنأ أمير منطقة الباحة رجال الأمن العاملين في الميدان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قال في رسالته : "الأخوة منسوبي الأمن العام بمنطقة الباحة يسعدني أن أهنئكم بعيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير، كما لا يفوتني أن أُشيد بأدواركم وتفانيكم وإخلاصكم في عملكم وما تقدمونه من جهود موفقة لخدمة المواطن والمقيم، وقد سرني ما شاهدته اليوم من إعداد موفق للخطط الأمنية وآليات العمل المتبعة متمنياً لكم التوفيق والسداد".
من جهته عبّر اللواء القرقاح عن عظيم شكره وامتنانه لأمير المنطقة على زيارته لرجال الأمن ومعايدته لجميع القطاعات الأمنية بالمنطقة، مثمّنًا متابعته واهتمامه وتوجيهاته السديدة لجميع القطاعات الأمنية بالمنطقة .