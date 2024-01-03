محليات

"الأرصاد" يُنبّه 6 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة.. وضباب كثيف مع انعدام في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المدن والمحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس