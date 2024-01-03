"الأرصاد" يُنبّه 6 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة.. وضباب كثيف مع انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة والشمالية والقصيم).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش وفرسان وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة وغامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً على العرضيات والقنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من مساء الخميس.
وتشهد الحدود الشمالية ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من مساء الخميس.