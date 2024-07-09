"إغاثي الملك سلمان" يختتم في الريحانية برنامج الدعم النفسي لمتضرري زلزال سوريا وتركيا

كما وزع المركز أمس 300 حقيبة إيوائة للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 1.727 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.