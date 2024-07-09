"إغاثي الملك سلمان" يختتم في الريحانية برنامج الدعم النفسي لمتضرري زلزال سوريا وتركيا

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مدينة الريحانية بولاية هاتاي في الجمهورية التركية البرنامج الطبي التطوعي للدعم النفسي للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بتقديم الدعم النفسي لـ 701 مستفيد من اللاجئين السوريين والأتراك.
كما اختتم المركز أمس الأول في مدينة الريحانية بولاية هاتاي التركية البرنامج التدريبي التطوعي للتمكين الاقتصادي للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.
وقام الفريق التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بتقديم الدورات المتخصصة في مجال الدعم والتمكين الاقتصادي، استفاد منها 101 متدربة من اللاجئين السوريين.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا للبرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا وإيجاد البرامج التدريبية الملائمة وتحسين مستواهم المعيشي.
على صعيد مختلف، قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 237 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر مايو 2024م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال المشروع تقديم 1.072 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 54% ونسبة الإناث 46%، بينما شكلت نسبة النازحين 21% والمقيمين 79% من إجمالي المستفيدين، حيث توزعت الخدمات بين تركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.500 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية السوكي بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها 8.825 فردا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان 2024م.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض.
كما وزع المركز أمس 300 حقيبة إيوائة للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 1.727 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.
جاء ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة في السودان لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.