عودة 388 ألف طالب وطالبة بتعليم مكة المكرّمة

ودشّن الدكتور الزائدي، اليوم، برنامج انطلاقة الأسبوع التمهيدي في ابتدائية محمد بن عبدالوهاب، الذي يستهدف 25 ألف طالب وطالبة في 813 مدرسة للمرحلة الابتدائية والطفولة المبكرة وتنفيذ فعاليات برامج الأسبوع التمهيدي لتهيئة الطلاب لسرعة الاندماج مع المرحلة الجديدة في حياتهم التعليمية، وانطلقت الفعاليات في المدارس الابتدائية، وذلك من أجل العمل على إنجاح أهداف الأسبوع التمهيدي وتبسيط الواقع المدرسي لجميع الطلبة وفق برنامج تربوي تدريجي يساعد الطلاب المستجدين على الانتقال من محيط الأسرة إلى محيط المدرسة.