نائب أمير تبوك يستقبل رئيس "الجمعيات الأهلية" بالمنطقة

استقبل نائبُ أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبد الله الفيصل بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء؛ رئيسَ مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الدكتور وليد بن إبراهيم الجهني، وأعضاءَ مجلس الإدارة، بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة.