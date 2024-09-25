نائب أمير تبوك يستقبل رئيس "الجمعيات الأهلية" بالمنطقة

استقبل نائبُ أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبد الله الفيصل بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء؛ رئيسَ مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الدكتور وليد بن إبراهيم الجهني، وأعضاءَ مجلس الإدارة، بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة.
ورحّب أمير تبوك بأعضاء المجلس، مقدمًا لهم التهنئة، ومتمنيًا للمجلس الجديد التوفيق والنجاح في دورته الجديدة.
واطلع الأمير "خالد" خلال اللقاء، على أبرز إنجازات مجلس الجمعيات بتبوك والخطط المستقبلية، بالإضافة إلى مهامّ المجلس؛ لخدمة ودعم الجمعيات الأهلية بالمنطقة من خلال تمثيل الجمعيات الأهلية وتمكينها وتنسيق جهودها وتحقيق التكامل فيما بينها.
وأكد نائبُ أمير تبوك أهميةَ دور مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة؛ لنشر ثقافة العمل الأهلي، والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية.
وثمّن الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
من جهته أعرب الدكتور "الجهني" عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك ونائبه، على الدعم المستمرّ للجمعيات بالمنطقة، مؤكدًا حرصه وأعضاء مجلس الإدارة على العمل بجدّ وإخلاص في كل ما يحقّق الارتقاء بالعمل الخيري بالمنطقة، بإذن الله.