شاهد من كازاخستان.. استقبال "آل الشيخ" لمفتي روسيا الاتحادية وإشادة بالمملكة

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، في مقر إقامته بالعاصمة الكازخستانية، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين، ونائبه الدكتور ضمير محي الدين، وذلك على هامش مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية الذي اختتم جلساته في العاصمة نور سلطان، أمس؛ بمشاركة أكثر من 100 وفد من زعماء الديانات العالمية من 60 دولة حول العالم.