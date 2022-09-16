شاهد من كازاخستان.. استقبال "آل الشيخ" لمفتي روسيا الاتحادية وإشادة بالمملكة
التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، في مقر إقامته بالعاصمة الكازخستانية، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين، ونائبه الدكتور ضمير محي الدين، وذلك على هامش مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية الذي اختتم جلساته في العاصمة نور سلطان، أمس؛ بمشاركة أكثر من 100 وفد من زعماء الديانات العالمية من 60 دولة حول العالم.
جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية استعراض مجالات التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي؛ حيث نوه رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية خلال اللقاء بالمكانة المرموقة للمملكة في العالم الإسلامي والمجتمع الدولي، وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم ومواقفها التاريخية مع مسلمي روسيا عبر التاريخ.
وأشاد مفتي روسيا الاتحادية بالكلمات التي ألقاها الوزير "آل الشيخ" في افتتاح وختام أعمال مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية الذي اختتم أعماله أمس الخميس، مؤكداً أهميته وأنه يرسم خارطة الطريق لتحقيق السلام والوئام ونشر ثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف.
ورفع رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على عنايتهم بالمسلمين في العالم ودعمهم المستمر لكل ما يخدم المسلمين ويحقق لهم العيش الكريم ورعايتهم الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.