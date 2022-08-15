"استطلاع" تعرض 11 مشروعًا ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لأخذ المرئيات

كما طرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مشروعين، ينتهي الاستطلاع على الأول "مشروع تنظيمات المنافسة لمنصات المحتوى الرقمي" في 28 أغسطس 2022م، والهدف منه تهيئة البيئة المناسبة للنمو المتوقع في القطاع، وتحفيز الاستثمارات في مراكز البيانات وتعزيز المنافسة العادلة فيها، أما الثاني "تنظيمات تنفيذ وحماية البنية التحتية" فيتضمن عددًا من الالتزامات الواجب اتباعها لرفع جودة تنفيذ أعمال البنية التحتية وحمايتها لتفادي إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 31 أغسطس 2022م.