مدينة جدة.. تَغيرات جذرية على الطقس.. سحب رعدية وتخريجات بحرية

تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لدينا في طقس العرب، إلى تأثر مدينة جدة -اعتبارًا من يوم الأربعاء- بتغيرات جذرية على الطقس؛ وذلك بالتزامن مع عبور موجة هوائية باردة لأجواء المنطقة، تعمل على تشكّل السحب الرعدية وتساقط الأمطار متفاوتة الغزارة في أيام متعددة.
وحول تفاصيل الحالة الماطرة وتأثيراتها المباشرة على مدينة جدة؛ يُتوقع أن تبدأ الأحوال الجوية غير المستقرة بالتأثير على مدينة جدة اعتبارًا من يوم الأربعاء، على أن تتحسن فرص الأمطار بشكل إضافي يومي الخميس والجمعة كما هو مبين من خلال المخطط البياني المرفق.
ويُتوقع أن تتأثر مدينة جدة بعبور تشكيلات من السحب الركامية الرعدية على فترات، تترافق بزخات متفاوتة من الأمطار، ولا يُستبعد أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا بشكل محلي ومترافقة بزخات من البرد، وقد تعمل على حدوث التجمعات المائية وارتفاع في منسوب المياه في بعض الطرق.
وهنا ينوه الكادر للمهتمين وهواة الطقس بضرورة متابعة رادار الأمطار الخاص بمدينة جدة، وصور الأقمار الاصطناعية لمتابعة تطور السحب الرعدية لحظة بلحظة اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء.
وحول أسباب نشوء هذه التقلبات الجوية، أوضح فريق التنبؤات في "طقس العرب" أنها ترجع لتأثر المنطقة باندفاع منخفض جوي في طبقات الجو العليا نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام وشمال السعودية، ومترافق بكتلة هوائية باردة واندفاع لكتلة هوائية دافئة قادمة من الجنوب، وبالتزامن مع نشاط واستجابة منخفض البحر الأحمر وتدفق تيارات رطبة في مختلف طبقات الجو.
أما مكان هذا التلاقي بين الكتلتين الهوائيتين مختلفتي الخصائص (الجبهة الباردة)؛ فسيؤدي لنشوء أحوال جوية غير مستقرة، تعمل على تشكّل السحب الركامية الرعدية القوية في البحر الأحمر وتحركها على شكل تخاريج بحرية نحو عموم السواحل الغربية بما في ذلك مدينة جدة.