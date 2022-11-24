مدينة جدة.. تَغيرات جذرية على الطقس.. سحب رعدية وتخريجات بحرية

ويُتوقع أن تتأثر مدينة جدة بعبور تشكيلات من السحب الركامية الرعدية على فترات، تترافق بزخات متفاوتة من الأمطار، ولا يُستبعد أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا بشكل محلي ومترافقة بزخات من البرد، وقد تعمل على حدوث التجمعات المائية وارتفاع في منسوب المياه في بعض الطرق.