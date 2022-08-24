الأمطار تعود لمُرتفعات جنوب غرب المملكة خلال الأيام المقبلة وتمتد لتشمل الطائف

يُشير أحدث التنبؤات الجوية المُستخرجة من نمذجة حاسوبية مُطوّرة داخلياً في مركز "طقس العرب"، إلى توقعات أن تشتد الأمطار من جديد على القطاع الجنوبي الغربي من المملكة، وذلك من جرّاء تسرُّب تيارات هوائية مُشبعة بالرطوبة المدارية تعمل على توافر بيئة شبه مثالية لتكاثر السحب الرُكامية الرعدية.
يُتوقع تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بأحوالٍ جوية غير مُستقرة خلال الأيام المقبلة، بحيث تتجدّد فُرص تشكُّل السحب الرُكامية فترتَي الظهر والمساء على مُرتفعات: جازان وعسير والباحة، إضافة إلى أجزاءٍ مُتفرقة من مُرتفعات مكة المكرّمة، خاصةً الجنوبية منها، ولا يُستبعد أن تطول فرص الأمطار مدينة الطائف، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة ومُترافقة بِحُدوث العواصف الرعدية، الأمر الذي يؤدي إلى جريان الأودية والشِعاب في عديدٍ من المناطق.
ونظراً لهُبوب الشرقيات (وهي رياح شرقية في طبقات الجو المُتوسطة والعالية) يعني ذلك أن السحب الرُكامية والرعدية التي تشكّلت فوق الجبال في وقتٍ سابق من النهار، ستجد طريقاً لها نحو المُنحدرات الغربية وربما السواحل أحياناً، لتمتد فُرص الأمطار لبعض سواحل: جازان وعسير وجنوب مكة المكرمة، ولا يُستبعد أن تتسبّب في جريان الأودية وتشكّل ما يُسمى السيول المُفاجئة بشكلٍ قد يكون خطيراً أحياناً.
وتكون درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها المُعتادة في أغلب مناطق المملكة، خاصةً في القسم الشمالي الغربي، وتسود أجواءٌ حارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات النهار في أغلب مناطق المملكة باستثناء المُرتفعات، وتتهيّأ الفرصة ساعات الصباح الباكر لتشكّل الضباب على أجزاءٍ من مُرتفعات جنوب غرب المملكة وسواحل الشرقية وقد تشمل الدمام.