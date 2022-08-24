الأمطار تعود لمُرتفعات جنوب غرب المملكة خلال الأيام المقبلة وتمتد لتشمل الطائف

يُتوقع تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بأحوالٍ جوية غير مُستقرة خلال الأيام المقبلة، بحيث تتجدّد فُرص تشكُّل السحب الرُكامية فترتَي الظهر والمساء على مُرتفعات: جازان وعسير والباحة، إضافة إلى أجزاءٍ مُتفرقة من مُرتفعات مكة المكرّمة، خاصةً الجنوبية منها، ولا يُستبعد أن تطول فرص الأمطار مدينة الطائف، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة ومُترافقة بِحُدوث العواصف الرعدية، الأمر الذي يؤدي إلى جريان الأودية والشِعاب في عديدٍ من المناطق.