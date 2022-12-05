"مجمع الملك فيصل" بالطائف يُنقذ طفلة من حروق من الدرجتين الثانية والثالثة

نجح أطباء مركز الحروق بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في التعامل مع حالة طفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات؛ وصلت إلى قسم الطوارئ تعاني حروقاً من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة ٢٠%.
وشملت الحروق الأطراف السفلية والعلوية والوجه والعنق، وعلى الفور قرر الفريق الطبي عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، وبعدها تمّ تنويمها ومن ثم إدخالها غرفة العمليات وإجراء عملية تنظيف للجرح ورقعة جلدية في الوقت نفسه، وتتماثل الآن للشفاء، ولله الحمد، وهي في مرحلة التأهيل بعد العملية وستغادر المجمع خلال أسبوع، بإذن الله.
يُذكر أن مركز الحروق بالمجمع يُعد مركزاً مرجعياً بالمنطقة ويحوي كوادر طبية مؤهلة وأجهزة ذات تقنيات عالية متقدمة.