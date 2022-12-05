"مجمع الملك فيصل" بالطائف يُنقذ طفلة من حروق من الدرجتين الثانية والثالثة

وشملت الحروق الأطراف السفلية والعلوية والوجه والعنق، وعلى الفور قرر الفريق الطبي عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، وبعدها تمّ تنويمها ومن ثم إدخالها غرفة العمليات وإجراء عملية تنظيف للجرح ورقعة جلدية في الوقت نفسه، وتتماثل الآن للشفاء، ولله الحمد، وهي في مرحلة التأهيل بعد العملية وستغادر المجمع خلال أسبوع، بإذن الله.