مكة المكرّمة وينبع والخرج.. 3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرمة وينبع والخرج أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجّلت السودة وطريف 8 درجات فقط.