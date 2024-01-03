انطلاق المرحلة الثانية من موسم شتاء درب زبيدة في تربة حائل.. الخميس المقبل

وتشمل فعالياتُ الموسم: مناطقَ للتصوير، وألعاب الأطفال، وركنًا تثقيفيًّا عن الزراعة والوعي البيئي، وآخرَ مخصصًا لسرد القصص التراثية والتاريخية بعنوان "حكاوي درب زبيدة"، وسلسلة من العروض الموسيقية والفنية الحية، وحفلات متنوعة من بينها حفلات للعرضة السعودية والشيلات، وبطولات تنافسية في الرماية والبلوت والبلايستيشن.