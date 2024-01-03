انطلاق المرحلة الثانية من موسم شتاء درب زبيدة في تربة حائل.. الخميس المقبل
أعلنت هيئةُ تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن انطلاق المرحلة الثانية من موسم شتاء درب زبيدة في تربة حائل، يوم الخميس 4 يناير، على أنْ تستمرّ حتى يوم الأحد 13 يناير 2024م.
وتعمل الهيئة من خلال فعالية المهرجان الموسمي شتاء درب زبيدة، على دعم المجتمع المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة، وعرض إبداعات الأسر المنتجة، بالإضافة إلى ما تحمله الفعالية من قيمة فنية وثقافية وتراثية لجميع فئات المجتمع وكافة أفراد الأسرة.
وتشمل فعالياتُ الموسم: مناطقَ للتصوير، وألعاب الأطفال، وركنًا تثقيفيًّا عن الزراعة والوعي البيئي، وآخرَ مخصصًا لسرد القصص التراثية والتاريخية بعنوان "حكاوي درب زبيدة"، وسلسلة من العروض الموسيقية والفنية الحية، وحفلات متنوعة من بينها حفلات للعرضة السعودية والشيلات، وبطولات تنافسية في الرماية والبلوت والبلايستيشن.
يُذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تمتدُّ على مساحة "91,500" كم²، بما يجعلها ثانيَ أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وتزخر بطبيعة خلّابة وتنوع أحيائي فريد وغطاء نباتي يتضمّن 179 نوعًا نباتيًّا.