إحصائية وزارة الحج.. المدينة المنوّرة تستقبل أكثر من ٤٠ ألف حاج بعد أدائهم فريضة الحج

وأظهرت الإحصائية أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرةً إلى أن حجاج باكستان هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع ١٠٠٩٦ حاجاً، ثم حجاج بنجلاديش بعدد ٥٠٦٧ حاجاً، ثم مصر بعدد ٣٧٨٢ حاجاً، ثم اليمن ٣٣٩٤ حاجاً، ثم تركيا بعدد ٢٥٤٨ حاجاً، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة ٣٧٥٢٤ حاجاً أمس.