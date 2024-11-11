بالفيديو.. "الأحمري" لـ"سبق": النزاعات تدمر الإنسانية وتعرقل التنمية والاستثمار

أوضح الكاتب الصحفي فهد بن محمد الأحمري، خلال حديثه لـ”سبق” من واحة الإعلام التي تستضيفها وزارة الإعلام بالصالات الرياضية في الرياض تزامناً مع انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية، أن النزاعات والصراعات المستمرة في المنطقة تمثل تهديداً للبشرية جمعاء، إذ تقتل الإنسان، وتدمر الاستقرار والأمن، وتُشكل عقبة حقيقية أمام الاستثمارات ومسارات التنمية.