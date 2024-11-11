بالفيديو.. "الأحمري" لـ"سبق": النزاعات تدمر الإنسانية وتعرقل التنمية والاستثمار
أوضح الكاتب الصحفي فهد بن محمد الأحمري، خلال حديثه لـ”سبق” من واحة الإعلام التي تستضيفها وزارة الإعلام بالصالات الرياضية في الرياض تزامناً مع انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية، أن النزاعات والصراعات المستمرة في المنطقة تمثل تهديداً للبشرية جمعاء، إذ تقتل الإنسان، وتدمر الاستقرار والأمن، وتُشكل عقبة حقيقية أمام الاستثمارات ومسارات التنمية.
وأشار "الأحمري" إلى أن القمة العربية والإسلامية غير العادية التي تستضيفها الرياض تأتي في توقيت حساس، حيث باتت العاصمة السعودية محط أنظار المجتمع الدولي من خلال مشاريع دبلوماسية تصب في مصلحة القضايا العربية، وأبرزها القضية الفلسطينية.
وأضاف أن جهود السعودية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، تؤكد التزام المملكة بحل الدولتين كخيار سياسي لإنهاء النزاع، وأن التحركات الدبلوماسية الأخيرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المكثفة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.
وأكد "الأحمري" أن مثل هذه القضايا تتطلب بيئة مستقرة للنهوض بالاستثمارات والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن النزاعات الحالية تعوق التقدم، وتتسبب في تراجع الاستثمارات، ليس فقط في المملكة، بل في المنطقة العربية ككل.
وفي سياق متصل، رصدت "سبق" خلال جولتها بمقر "واحة الإعلام" بنسختها الثامنة، حضوراً إعلامياً واسعاً من وسائل الإعلام، والتي توافدت لتغطية أعمال القمة العربية الإسلامية المقامة في الرياض.
وتعد “واحة الإعلام” مبادرة نوعية أطلقتها وزارة الإعلام لتوفير بنية تحتية متكاملة تتيح للإعلاميين والمراسلين تغطية الأحداث باستخدام أحدث التقنيات.
وتضم “واحة الإعلام” عدة مناطق تفاعلية، منها منطقة الحفاوة السعودية، ومنطقة التواصل، ووادي الواحة الذي يحتوي على شاشات بث مباشر وأجهزة متقدمة لدعم الإعلاميين.