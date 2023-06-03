بعد واقعة أم مع أطفالها.. "الجحلي" يطالب بتعديل أنظمة الإبلاغ عن حالات العنف الأسري

وينهي "الجحلي" قائلًا: "هي دعوة كذلك إلى مراجعة تعليمات كل الجهات، بغضّ النظر عن اختصاصها، بما نتعلمه يوميًّا من دروس مستفادة، وإدراج الخبرات والنجاحات كجزء من تحديث هذه التعليمات والإجراءات في كل المجالات؛ ذلك أن التطور الذي نشهده في كل المجالات، وانتشار المعلومات واختفاء الخصوصية، يُوجِد بلا شك تحديات جديدة ويرفع من درجات الخطر في كل مناحي الحياة، وهي إن لم يتفاعل معها ذوو الاختصاص خطر على المجتمع ومقلص لقدرة هذه الجهات على تحقيق أهدافها".