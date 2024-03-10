"خدمات متكاملة".. شاهد كيف تَهيأ مسجدا الميقات بالطائف لمعتمري رمضان

وأفادت بأن كلا المسجدين قد صُمِّمَا بقدرة استيعابية تكفي لمثل هذه الجموع التي تفد إلى بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك بكل يسر وسهولة، من خلال وجود استراحات خاصة للعائلات لتبديل ملابس الإحرام، ووجود أعداد كبيرة من دورات المياه والمواضئ في قسمين منفصلين؛ أحدهما مخصص للرجال والآخر للنساء، بالإضافة إلى إنشاء أماكن للتسوق يجد فيهما المعتمر ما قد يحتاج إليه من مستلزمات؛ لافتًا إلى أنه روعي في تصميم الميقاتين إيجاد مواقف كافية للسيارات بمختلف أحجامها.