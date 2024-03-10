"خدمات متكاملة".. شاهد كيف تَهيأ مسجدا الميقات بالطائف لمعتمري رمضان

هيأت الإدارة العامة للمساجد بمحافظة الطائف مسجدي الميقات بوادي السيل الكبير "قرن المنازل" ووادي محرم بالمحافظة، لخدمة معتمري بيت الله الحرام مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الإدارة أن فِرَق العمل واللجان الفنية تأكدت من مدى جاهزية المواقيت واستعدادات المؤسسات العاملة في مجال صيانة ونظافة مرافق مسجدي الميقات؛ حيث يشهدان توافد أعداد كبيرة من قاصدي بيت الله الحرام من داخل المملكة ومن الدول المجاورة.
وأفادت بأن كلا المسجدين قد صُمِّمَا بقدرة استيعابية تكفي لمثل هذه الجموع التي تفد إلى بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك بكل يسر وسهولة، من خلال وجود استراحات خاصة للعائلات لتبديل ملابس الإحرام، ووجود أعداد كبيرة من دورات المياه والمواضئ في قسمين منفصلين؛ أحدهما مخصص للرجال والآخر للنساء، بالإضافة إلى إنشاء أماكن للتسوق يجد فيهما المعتمر ما قد يحتاج إليه من مستلزمات؛ لافتًا إلى أنه روعي في تصميم الميقاتين إيجاد مواقف كافية للسيارات بمختلف أحجامها.
وأشارت إلى أنه قد تم تقديم جميع التسهيلات للجهات الحكومية المشاركة في تقديم الخدمة لقاصدي بيت الله الحرام ومنها البلدية والصحة والأمن العام والهلال الأحمر وشركة الكهرباء من خلال توفير مقار الإقامة المناسبة لمندوبيها.