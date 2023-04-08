باحث ينفي صحة فيديو بشأن مسجد منسوب للصحابي خبيب بن عدي
نفى الباحث فيصل عبد الله مقادمي صحة مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر أحد المساجد المنشأة حديثًا مقابلًا لمسجد عائشة رضي الله عنها، وأن اسمه مسجد خبيب بن عدي الصحابي، وهذا المكان الذي صلب فيه.
وقال "مقادمي" لـ"سبق": المقطع المتداول لأحد الإخوة ذكر فيه أن هذا المكان الذي صلب فيه الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله عنه في موضع مسجد حديث جدًا في التنعيم داخل حدود الحرم، وهذا الكلام غير صحيح.
وأضاف: خبيب بن عدي رضي الله عنه عندما صلبه كفار قريش كان ذلك خارج حد الحرم بعد مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا ما أجمعت عليه جميع المراجع والكتب التي تحدثت عن هذه القصة.
وأردف "مقادمي": بالنسبة لهذا المسجد فقد ذكر الأخ أن اسمه مسجد خبيب رضي الله عنه، ولعل سبب تسميته بهذا الاسم لقربه من مكان الصلب، حيث يبعد عن مسجد السيدة عائشة ٢٠٠م شمالًا، كما ذكر في بعض المراجع.