باحث ينفي صحة فيديو بشأن مسجد منسوب للصحابي خبيب بن عدي

وقال "مقادمي" لـ"سبق": المقطع المتداول لأحد الإخوة ذكر فيه أن هذا المكان الذي صلب فيه الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله عنه في موضع مسجد حديث جدًا في التنعيم داخل حدود الحرم، وهذا الكلام غير صحيح.