"الأرصاد": طقس حار على الشرقية وسحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الجنوبي، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.