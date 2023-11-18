نصف مليار ريال و11 طائرة.. "جسر عطاء المملكة" يتواصل لـ"إغاثة أهل غزة"

يتواصل عطاء السعودية لمساعدة الأشقاء في غزة؛ حيث غادرت مطار الملك خالد بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 متجهة إلى مطار العريش؛ تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، تزن 35 طناً حيث يأتي ذلك بعد قليل من وصول الطائرة العاشرة للعريش، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً.