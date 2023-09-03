موجز "سبق" الأسبوعي: خادم الحرمَيْن يعتمد 13 قرارًا بمجلس الوزراء.. وولي العهد يُطلق مخطط المراكز الاستراتيجية.. وإطلاق برنامج القسط المُيسَّر

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير خالد بن سعد بن فهد، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.