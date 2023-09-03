موجز "سبق" الأسبوعي: خادم الحرمَيْن يعتمد 13 قرارًا بمجلس الوزراء.. وولي العهد يُطلق مخطط المراكز الاستراتيجية.. وإطلاق برنامج القسط المُيسَّر

حفل الأسبوع الماضي بأخبار متنوعة، ما بين اجتماعية واقتصادية ورياضية، تعكس حجم التطور المتحقق تحت مظلة رؤية 2030، التي أحدثت تغييرًا كبيرًا في المجتمع السعودي من القطاعات كافة داخل الوطن.
أول هذه الأخبار، مجلس الوزراء الذي شهد 13 قرارًا مهمًا، صدق عليها خادم الحرمين الشريفين، وإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد المخطط العام للمراكز اللوجستية، واعتماده ـ حفظه الله ـ الاستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية.
وبجانب ذلك، كانت هناك حزمة أخبار، ذات طابع اقتصادي، منها إعلان الوطنية للإسكان عن إطلاق برنامج القسط الميسر، وإعلان وزارة السياحة عن الإيرادات السياحية للمملكة، وصولاً إلى الإنجازات التي يحققها الدوري السعودي، والأرباح التي يحققها على المستوى العالمي، وأرباح السينما السعودية.
نوّه مجلس الوزراء بما توليه الدولة من الاهتمام بتطوير القطاعات الواعدة والجديدة وتوسيع إسهاماتها الاقتصادية والتنموية، ومن ذلك إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي يهدف إلى تعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية، كما وافق المجلس على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من الدول. واتخذ المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين 13 قرارًا، يوافق على إقامة علاقات دبلوماسية مع عددٍ من الدول.
وشدد المجلس في أحد قراراته على أن تلتزم الجهات الحكومية بالتحقق عند التعاقد مع ناقل من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل للمركبات التي يزيد وزنها الإجمالي على (3500) كيلوجرام، بدلاً من ربط صرف المستخلصات المالية لعقود تقديم خدمات النقل بالمركبات بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل لكل رحلة نقل.
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى نيوم، قادمًا من جدة.
وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير خالد بن سعد بن فهد، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظه الله- المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ.
وأكد سمو ولي العهد أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يأتي امتدادًا لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية اعتماد مجلس المحميات الملكية المستهدفات الاستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية.
وتدعم هذه المستهدفات الاستراتيجيات الشاملة للمحميات الملكية، وتركز على حماية الحياة الفطرية وأنشطة التشجير وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل.
وتُسهم المستهدفات المعتمدة للمحميات الملكية في دعم جهود المملكة في الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر المساهمة في أهداف مبادرة السعودية الخضراء في حماية 30 % من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030.
أعلن سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اعتماد مجلس المحميات الملكية المستهدفات الاستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية، التي تدعم الاستراتيجيات الشاملة للمحميات الملكية، وتركّز على حماية الحياة الفطرية وأنشطة التشجير، وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل.
وتزخر المملكة بعدد 7 محميات، تُعد وجهات متميزة للسياحة البيئية؛ إذ تضم مناطق ذات تنوع بيئي، وبيولوجي، ومناخي؛ لحفظ الموارد الفطرية، وإعادة توطينها، كما ترسخ مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة، إضافة إلى أنها تشكل 13.5% من إجمالي مساحة السعودية.
أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن إطلاقها برنامج القسط الميسر، والذي يأتي تلبية لاحتياجات المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم، وذلك ضمن جهود الشركة للمساهمة في تحقيق نسب التملك لتصل إلى 70 % في عام 2030.
وأوضحت الوطنية للإسكان أن برنامج القسط الميسر مدعوم السعر، وسيطبق في مرحلته الأولى على 12 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة التملك لمستفيدي برنامج سكني غير القادرين على تحمل أعباء السكن والذين لا تتجاوز صافي رواتبهم عن 7000 ريال وبأقساط شهرية ميسرة من دون دفعة أولى تبدأ من 850 ريالاً والتي تطبق بعد استلام الوحدة السكنية.
أعلنت الإدارة العامة للمرور، استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة" إلكترونيًا، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 / 10 / 2023م.
وأوضحت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة، سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.
وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.
أعلنت وزارةُ السياحة السعودية عن الإيرادات السياحية للمملكة خلال الربع الأول من عام 2023 "يناير - فبراير - مارس".
وأكّدت الوزارة تحقيق المملكة فائضًا في ميزان المدفوعات في قطاع السياحة والسفر في الربع الأول من 2023، قدره 22.8 مليار ريال، مدعومًا بالنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بنحو 225 ٪ مقارنة بالربع الأول من 2022؛ حيث بلغت إيرادات السياحة الوافدة نحو 37 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.3 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن إيرادات السينما السعودية كانت الأعلى على مستوى المنطقة، حيث بلغت الإيرادات أكثر من 535 مليون ريال.
وقالت الهيئة إن التذاكر المبيعة تجاوزت 10 ملايين ريال، وتجاوز عدد الشاشات 620 شاشة، وأكثر من 69 دار سينما، وتخطى عدد المقاعد 64 ألف مقعد.
وأشارت إلى أنها غطت أكثر من عشرين مدينة وبلغ عدد المشغلين أكثر من سبعة، وتجاوز عدد الأفلام السعودية المعروضة 33 فيلمًا.
رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية القمر البدر لشهر "صفر" بسماء المملكة والوطن العربي، وهو القمر العملاق الثالث هذه السنة والثاني خلال شهر أغسطس ويحمل لقب القمر الأزرق.
وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن معظم الأشهر تضم قمرًا بدرًا واحدًا فقط وخلال شهر أغسطس الجاري هناك اثنان، وبحسب التسمية العامة فإن القمر البدر الثاني يطلق عليه" القمر الأزرق" وهي مجرد تسمية فلون القمر هو الرمادي المعتاد الذي يشاهد في كل شهر، مبيّنة أن القمر الأزرق يحدث في المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونصف السنة.
نجحت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع - ممثلةً بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية في إنجاز يضاف إلى سلسلة الإبداعات السعودية في مجال التقنية وفي تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم -"في إنشاء أول جهاز آلي لصرف الأدوية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المستشفى".
ويتكون الجهاز من محطة عمل تتعامل بباركود الوصفة الطبية، وشاشة يتعامل معها المستفيد، ونظام تشغيل خاص بـ(الروبوت)، ومنصة رسائل تشعر المستفيد بجاهزية الوصفة عند تعبئتها، ويخدم الجهاز المستفيدين على مدار الساعة بسعة تخزينية تبلغ 102 - 700 وصفة طبية، وقدرتها على التعامل مع الوصفات بمختلف الأحجام.
تَطَرق خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، إلى 3 نقاط أبجدية عن انتهاء الصيف وبداية الخريف وما تحمله من دلالات.
وأوضح "كراني"، أن "الصيف ينتهي بحرارته فوق المعدل الذي أقره علماء العالم؛ مما أدى إلى تكوّن (القبب الحرارية)"؛ مشيرًا إلى أن "الخريف يبدأ في 23 سبتمبر بعد فترة انتقالية طالت ومال الطقس فيها للطابع الصيفي في البداية".
وأردف، عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقًا): "كان المؤثر السطحي وامتداد (الهند الموسمي) والآزور من الشمالية الغربية".
أعلنت "نيوم" خطّتها لإنشاء قطاع للتعليم والأبحاث والابتكار، التي تُراعي أعلى المعايير العالمية المعتمدة، وتُسهم في تحقيق رؤية نيوم، وتلبية احتياجات قطاعاتها المختلفة.
ويركّز قطاع التعليم والأبحاث والابتكار على أربعة مسارات مترابطة، وهي: جامعة نيوم، ومؤسسة التعليم والأبحاث والابتكار، وأكاديمية المواهب، والتعليم العام من الطفولة المبكرة حتى الصف الثاني عشر، حيث سيوفر القطاع منظومة بمعايير عالمية للتعليم والأبحاث والابتكار، تناسب جميع المتعلمين من مختلف الفئات العمرية، كما ستدعم أكاديمية المواهب التطوير المهني المستمر من خلال برامج تعليمية مستمرة صُممت بالتعاون مع جميع قطاعات نيوم.
أعلنت نيوم، الشريك العالمي لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إطلاق النسخة الثانية من برنامج "شُهُب" المجتمعي، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الجيل المقبل من المواهب السعودية في رياضة كرة القدم، وذلك من خلال برامج تدريبية احترافية عالية المستوى يشرف عليها خبراء مختصون من الاتحاد السعودي لكرة القدم.
واستمرارًا للنجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية العام الماضي، ينظم برنامج "شُهُب" في نسخته الثانية أربع فعاليّات في مدن تبوك وجدة والدمام والرياض خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى مارس 2024، لمساعدة أصحاب المواهب الواعدة من البنين والبنات على تطوير مهاراتهم الكروية، حيث من المتوقع أن يستقبل البرنامج أكثر من 3500 موهوب من جميع أنحاء المملكة.
من الأرجنتين إلى مطار ميامي، إلى بث مباريات الدوري السعودي على القنوات التلفزيونية الرسمية في إيران لأول مرة.. شواهد كبيرة على ما يتمتع به الدوري السعودي من شهرة كبيرة، خصوصًا في الآونة الأخيرة، نظير اهتمام القيادة بالرياضة السعودية، وذكاء حكومتها في إدارة هذا الصرح الكبير.
وأصبح الدوري السعودي محط أنظار العالم، تحديدًا بعد استقطاب نجوم العالم في اللعبة؛ لتتجه بوصلة جماهير الساحرة المستديرة نحو السعودية متابعين لكريستيانو رونالدو، ونيمار، وبنزيما، وماني.. وغيرهم من الأسماء اللامعة.