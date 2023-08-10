عماد المجتمع وبركة البيوت.. "الموارد البشرية": 3 حقوق لكبير السنّ لا يجوز تعدّيها

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن كبير السن عمادٌ في المجتمع وبركة البيوت، موضحة أن كبير السن هو كل مواطن بلغ ستين سنة فأكثر.
وقالت الوزارة: حقوق كبير السن تشمل حق الرعاية، فله حق العيش مع أسرته وعليها إيواؤه ورعايته وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة.
وأضافت: له حق الاختيار، فلا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية إيواء كبير السنّ فيها إلا بعد موافقته أو بعد صدور حكم قضائي بذلك أو في الحالات التي تشكّل خطورة على حياة كبير السنّ.
وأردفت الوزارة: له حق الحماية، فيُحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يُحظر على العائل الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، ويحظر إساءة التصرف عمدًا في مال كبير السنّ لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.