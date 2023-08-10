عماد المجتمع وبركة البيوت.. "الموارد البشرية": 3 حقوق لكبير السنّ لا يجوز تعدّيها

وأردفت الوزارة: له حق الحماية، فيُحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يُحظر على العائل الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، ويحظر إساءة التصرف عمدًا في مال كبير السنّ لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.