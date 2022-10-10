خلال أسبوع.. "مسام" ينتزع 739 لغمًا في عدة محافظات يمنية

واستطاع الفريق في محافظة تعز، نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة ولغمين مضادين للدبابات في مديرية الوازعية، ونزع 35 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخاء، و21 لغمًا مضادًا للدبابات و50 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و11 لغمًا مضادًا للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية ذباب، ليُصبح بذلك عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 361 ألفًا و312 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.