بين 46 و18 مئوية.. أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء والخرج 46 مئوية، فيما سجلت أبها والباحة 18 درجة.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء والخرج 46 درجة مئوية، والرياض والدمام والصمان والتنهات ووادي الدواسر وحفر الباطن والدهناء 45 مئوية، وكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة والدوادمي وشرورة وعرفات ومزدلفة 44 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ18 مئوية، وطريف والقريات 20 مئوية.
وسجّلت أبها والباحة وجازان والوجه أعلى رطوبة بنسبة 85% و80%.