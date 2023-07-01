بين 46 و18 مئوية.. أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء والخرج 46 مئوية، فيما سجلت أبها والباحة 18 درجة.