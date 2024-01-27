فيديو.. أجواء شتوية رائعة ومميزة في الواجهة البحرية بجدة

ويحظى شاطئ كورنيش الواجهة البحرية بجدة، إحدى أهم الوجهات السياحة لعروس البحر الأحمر، بتوافد الزوّار خلال فترة العطلات من أهالي المحافظة ومن مختلف مناطق المملكة، حيث المناظر الشاطئية الرائعة والرمال الناعمة، وامتداد مرافقه لمسافات طويلة، الأمر الذي جعل منه مقصدًا على مدار العام، للتنزه وممارسة عديدٍ من الأنشطة الترفيهية والرياضية.