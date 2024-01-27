فيديو.. أجواء شتوية رائعة ومميزة في الواجهة البحرية بجدة

نشرت إمارة مكة المكرّمة، اليوم، فيديو يرصد الأجواء الشتوية المميزة في الواجهة البحرية بجدة.
ويحظى شاطئ كورنيش الواجهة البحرية بجدة، إحدى أهم الوجهات السياحة لعروس البحر الأحمر، بتوافد الزوّار خلال فترة العطلات من أهالي المحافظة ومن مختلف مناطق المملكة، حيث المناظر الشاطئية الرائعة والرمال الناعمة، وامتداد مرافقه لمسافات طويلة، الأمر الذي جعل منه مقصدًا على مدار العام، للتنزه وممارسة عديدٍ من الأنشطة الترفيهية والرياضية.
وكان تقرير المركز الوطني للأرصاد قد أكّد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.