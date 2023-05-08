"العصيمي" يعلن عن تسيير طائرتين إغاثيتين إلى السودان غدًا

أكد مدير إدارة الإغاثة العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد العصيمي انطلاق طائرتين إغاثيتين إلى السودان غدًا، تحملان مواد غذائية وطبية وإيوائية.
وأوضح أن مساعدات المملكة للشعب السوداني مستمرة.
وقال "العصيمي": السفن في طور الإعداد والتجهيز، وبالنسبة للطائرات فتستمر الرحلات، ولكن لا يوجد موعد محدد؛ لأن الكارثة في ازدياد مستمر، والوضع الإنساني يتفاقم بشكل مستمر.
وأضاف: سيكون هناك انطلاق للسفن بمجرد اكتمال التنسيق مع الجهات المعنية.
وأردف: نسعى إلى إيجاد جسر جوي كبير وجسر بحري يرافقه.